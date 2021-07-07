"Факту вывоза Инанды из Кыргызстана должна быть дана правовая оценка"

Задержание спецслужбами Турции гражданина Кыргызской Республики Орхана Инанды является нарушением принципов и норм международного права. Об этом заявил политолог Бакыт Жумагулов.

По его словам, необходимо вернуть Орхана Инанды в Кыргызскую Республику.

- Наши дипломатические органы должны приложить максимум усилий по возвращению Инанды. Безусловно, с кыргызской стороны должно быть проведено расследование по этому моменту, должна быть дана правовая оценка по факту вывода Орхана Инанды из территории Кыргызстана.

В целом эта ситуация с похищением Орхана Инанды может негативно отразиться на двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Турцией и повлиять на уровень взаимоотношений, а также негативно отразиться на восприятии населением Кыргызстана турецкой внешней политики. Тем более учитывая, что при очной встрече Эрдоган заявил, что не владеет информацией по данному вопросу, – прокомментировал Бакыт Жумагулов.