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"Факту вывоза Инанды из Кыргызстана должна быть дана правовая оценка"

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- Бакыт Басарбек
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Задержание спецслужбами Турции гражданина Кыргызской Республики Орхана Инанды является нарушением принципов и норм международного права. Об этом заявил политолог Бакыт Жумагулов.

По его словам, необходимо вернуть Орхана Инанды в Кыргызскую Республику.

- Наши дипломатические органы должны приложить максимум усилий по возвращению Инанды. Безусловно, с кыргызской стороны должно быть проведено расследование по этому моменту, должна быть дана правовая оценка по факту вывода Орхана Инанды из территории Кыргызстана.

В целом эта ситуация с похищением Орхана Инанды может негативно отразиться на двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Турцией и повлиять на уровень взаимоотношений, а также негативно отразиться на восприятии населением Кыргызстана турецкой внешней политики. Тем более учитывая, что при очной встрече Эрдоган заявил, что не владеет информацией по данному вопросу, – прокомментировал Бакыт Жумагулов.


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URL: https://www.vb.kg/403157
Теги:
Турция, Кыргызстан
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