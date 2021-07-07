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Путешественница из Украины сняла три фильма про Кыргызстан

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- Айжан Мамбеталиева
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Путешественница из Украины, автор YouTube-канала "Alena Discovery" Алена Куклева называет себя человеком мира. Она посетила 55 стран, совсем недавно побывала в Кыргызстане.

О нашей блогер сняла три документальных видео-ролика, а также написала статью о путешествии в Кыргызстан в туристический журнал "Мир туризма".

Алена Куклева рассказала корреспонденту VB.KG рассказала о том, с чего начались ее путешествия по миру, почему она выбрала для визита Кыргызстан и что ей запомнилось и понравилось в нашей стране.

"В 2014 году мы с мужем решили поехать в Исландию. Хотели объехать эту далекую страну в доме на колесах. Информации для планирования поездки в Исландию почти не было, собирали на иностранных форумах по крупицам. Путешествие состоялось и прошло замечательно. Так я поняла, что самостоятельно могу организовать любую поездку хоть на край земли. Мы ездили на Аляску, в Гренландию, посетили архипелаг Шпицберген, Галапагосские острова, Гавайи, ЮАР и многие места. Мне хотелось делиться с людьми своими впечатлениями, рассказывать им про интересные страны. Так и появилась идея создать свой канал на YouTube", - рассказала корреспонденту VB.KG Алена Куклева.

В этом году Алена решила, что обязательно хочет познакомиться со Средней Азией, про которую много слышала, но еще не бывала. Во всех поездках ее сопровождает супруг Кирилл.

"Наш с мужем выбор пал на Кыргызстан. Во-первых, знала, что здесь очень красивая природа. Во-вторых, эта страна менее популярная среди туристов и я знала, что могу поднять интерес среди моих зрителей и мотивировать их приехать. В-третьих, подкупила простота въезда: не требуется виза и наличие вакцины, достаточно иметь при себе тест ПЦР сделанный за 72 часа до прилета. Так мы и прилетели в Бишкек, взяли в аренду машину и пустились в путешествие длиною в две недели", - говорит путешественница.

В Кыргызстане гости из Украины объехали на машине озеро Иссык-Куль. Алена и Кирилл посетили природный парк под открытым небом в Чолпон-Ате. На его территории более 42 гектаров находятся тысячи камней, на которых изображены рисунки. Средний возраст петроглифов - около четырех тысяч лет. Ученые до сих пор не могут определить, почему в одном месте сконцентрировано столько камней с рисунками. Гуляли по комплексу Рух-Ордо, побывали в Григорьевском и Семеновском ущельях. Восхищались пейзажами каньона Сказка, дошли до водопадов в ущелье Борскоон.

"После Иссык-Куля мы отправились в Нарынскую область. Доехали до Таш-Рабата, который восхитил своей масштабностью и монументальностью. Заехали на перевал Тоо-Ашу, где в это время был очень густой туман и снег. Очень хотелось еще увидеть легендарное озеро Мерцбахера и пик Хан-Тенгри, но для похода к этим местам был еще не сезон, погодные условия не позволили и мы до них не добрались. И, к сожалению, не успели доехать и до города Ош, хотя очень хотелось", - говорит Куклева.

В этот раз пара путешествовала с питомцем - собачкой Гретой породы грифон. А дома в Киеве остался еще один грифон – Фрея. Фрея, как рассказывает Алена, бывалая путешественница, которая была во многих странах со своими хозяевами. Она летала даже на Азорские острова в Атлантическом океане.

Путешествия с животными, по словам Алены, это не всегда легко и просто. Например, часто не хотят селить в отелях из-за собаки, даже за дополнительную доплату. Случалось такое, и в нашей стране, пару раз Алене и Кириллу отказывали в гостиничных номерах из-за Греты. Но все-таки большинство кыргызстанцев доброжелательно отнеслись к хвостатой путешественнице.

"Мы не смогли в полной мере оценить всю прелесть национальной кухни, потому что не едим мясо. Зато форель и боорсоки ели в Кыргызстане постоянно. Было так вкусно, что я даже не стала себя ограничивать в многочисленных десертах. Конечно, такой большой выбор разных кушаний больше характерен для Бишкека, а за его пределами выбор еды значительно меньше, но рыба была практически везде. А еще хочу отметить, что в Кыргызстане за все время наших поездок по миру был самый доступный и быстрый мобильный интернет. Благодаря этому я всегда была на связи, могла писать родным и друзьям и делится в соцсетях своими впечатлениями и фотографиями", - добавляет Алена.

С собой из Кыргызстана пара увезла расписные пиалы для чая и фигурку снежного барса вырезанную из рога архара. Алена решила, что снежный барс обязательно должен остаться у нее на память о поездке, несмотря на то, что за время путешествия эту дикую кошку им увидеть не довелось.

"Мне очень хотелось бы вернуться в вашу страну еще раз, чтобы более глубже изучить культуру и обычаи кыргызского народа. Совсем недавно одна подписчица с инстаграм рассказала мне, что живет в селе Милянфан, где многонациональные жители разговаривают на дунганском диалекте и частично поддерживают китайские традиции. Очень интересно! Если бы я знала о нем заранее, я бы с удовольствием заехала к ним, побывала бы на свадьбе. Также хотела бы поучаствовать в соколиной охоте, съездить на уникальное озеро Сон-Куль, заночевать в юрте, прогуляться по шумному базару в Оше, продегустировать знаменитый кумыс. Я думаю у вашей страны большие перспективы для туристического развития. Мечтаю приехать еще раз на Иссык-Куль с дочкой и родителями, потому что это очень доступно, интересно и невероятно красиво", - заключает Алена Куклева.


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URL: https://www.vb.kg/403165
Теги:
Украина, Кыргызстан, путешествия
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