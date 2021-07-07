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Сахар по 55 сомов вызвал ажиотаж среди покупателей супермаркетов

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- Н Крайнова
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В Бишкеке в некоторых крупных супермаркетах покупатели сметают с прилавков сахар по 55 сомов. В некоторых точках скуплен весь весовой сахар. Такой спрос понятен, ведь в разгаре сезон варки варенья, а в небольших розничных торговых точках и на рынках килограмм сахара на сегодняшний день стоит 64 сома.

Между тем на днях Госагентство антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов еще раз напомнило о государственном регулировании цен на сахар-песок и растительное подсолнечное масло.

"Постановлением Кабинета Министров КР №42 от 24 июня 2021 года с 1 июля до 31 августа к импортируемым и реализуемым на территории Кыргызстана сахару и растительному маслу применяется нулевая ставка НДС", - сообщает пресс-служба Госантимонополия.

В связи с чем, Госагентство обязало крупные торговые сети (Народный, Глобус, Фрунзе) скорректировать цены на эти социально значимые продукты в сторону снижения:

- на сахар с 62-63 сом/кг до 55 сом/кг;

- на масло растительное подсолнечное – в зависимости от класса снижение составляет от 15 до 20 сом за 1л.

"Спекулятивные цены отмечаются на базарах. В ближайшие дни мерами антимонопольного воздействия будут охвачены базары и другие торговые сети и магазины", - отмечает Госантимонополия.


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URL: https://www.vb.kg/403168
Теги:
Госантимонополия, продовольствие, цены, Бишкек, супермаркет
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Комментарии
Покупатель
07.07.2021, 10:59

В Глобусе в Ак-Босого 65сом сахар стоит.

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