Евро - 2020. Испания осталась верна старой футбольной традиции

Путь Испании на Уэмбли, похож на хороший голливудский фильм с динамично закрученным сюжетом.В матче 1/8 финала с Хорватией победу удалось вырвать только в дополнительное время, а в четвертьфинале с Швейцарией пришлось бить пенальти.

У Италия дорога в полуфинал тоже не была усыпана розами, но все-таки в матче с австрийцами победа была вопросом времени, пусть и дополнительного. А матч с бельгийцами "Скуадра Адзурра" и вовсе выиграла волне уверенно и заслуженно.

Любители футбола изначально не планировали увидеть в этом матче особой зрелищности, больше склоняясь к тому, что в матче будет много борьбы, и яростных единоборств. И ожидания болельщиков оправдались.

В первом тайме, полуфинальной игры на "Уэмбли", командам не удалось показать атакующего футбола. Зато второй с лихвой компенсировал болельщикам монотонность первой половины матча. Команды обменялись голами, а в добавленное время сыграли максимально внимательно к обороне собственных ворот. В серии пенальти подтвердилась традиция - еще ни одна команда в истории Чемпионатов Европы по футболу не побеждала в двух сериях подряд. Не смогла этого сделать и испанская сборная.

Второй участник финала станет известен сегодня ночью в матче Англии и Дании.