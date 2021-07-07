За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 9 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 7 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
в г. Бишкек - 4,
в Чуйской области - 2,
в Баткенской области - 2,
в Джалал-Абадской области - 1.
Всего за весь период скончались - 2063 человека.
На стационарном лечении сейчас находятся - 4253 пациента, из них:
58 (1,3%) - в удовлетворительном состоянии;
2818 (66,2%) - в состоянии средней тяжести;
1193 (28%) - тяжелые пациенты;
184 (4,3%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении находятся - 12315 пациентов.