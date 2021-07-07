За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались 9 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек. Такие данные на 7 июля приводит Республиканский штаб КР по COVID-19.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

в г. Бишкек - 4,

в Чуйской области - 2,

в Баткенской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период скончались - 2063 человека.

На стационарном лечении сейчас находятся - 4253 пациента, из них:

58 (1,3%) - в удовлетворительном состоянии;

2818 (66,2%) - в состоянии средней тяжести;

1193 (28%) - тяжелые пациенты;

184 (4,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся - 12315 пациентов.