За полгода в КР финансовые пирамиды обманули граждан на 34 млрд. сомов

За 6 месяцев 2021 года в Кыргызстане выявлено 906 фактов организации финансовых пирамид. Большая часть в Иссык-Кульской области – 886 случаев. Об этом сообщает МВД КР.

Как отмечается, в городе Ош преступлений по организации финансовых пирамид зарегистрировано – 16, в Баткенской области – 1, Таласской области-3.

Как уточняется, нанесенный материальный ущерб гражданам составил - 34731331 сом.

- В Оше – 2529431 сом, в Иссык-Кульской области – 19055000 сом, в Баткенской области – 79400сом, в Таласской области-13067500 сом. Также сейчас в производстве следственных служб УВД Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Баткенской областях находится ряд уголовных дел, в отношении организаций, работающих по принципу финансовой пирамиды. Таких, как: "Улан-Амал", "Балыкчы-Ынтымак", "Ырыскы", "Аккуу", "Ак Тилек", " Журоко -Журок ", " Журоко -Журок Тон ", " Кут", " Нью Миллениум", " Манийклуб" и недавний факт в Таласской области "Эл биримдиги", - подчеркивают в МВД КР.

По данным следствия, финансовые пирамиды существовали непродолжительное время.

- Но за это за короткое время ими причинён особо крупный ущерб. Главная причина, почему финансовые пирамиды до сих пор существуют – жадность людей, стремление к быстрому обогащению. Жертвами мошенников чаще всего в таких случаях становятся именно бедные люди, которым не хватает денег. "Они готовы даже взять в долг, лишь бы поскорее получить большой процент от своих "инвестиций", - считают в МВД.

В правоохранительных органах еще раз предупредили: "Если вам предлагают высокий доход и легкие способы заработка, нужно сразу отворачиваться и уходить, не слушая доводов, - мошенники обычно хорошие манипуляторы и умеют влиять психологически и эмоционально на человека. Вы должны понимать, что это очередной "развод".

При этом такая деятельность преследуется законом, согласно статье 214 "Организация финансовых пирамид" УК КР.

- ПОМНИТЕ: Если Вы или Ваши близкие стали жертвами финансовой пирамиды, или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в милицию! Уважаемые граждане! Не становитесь жертвами аферистов финансовых пирамид!- добавили в МВД КР.