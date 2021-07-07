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В Москве вакцинировали от ковида первых подростков-добровольцев

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- Евгений Денисенко
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В Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков в возрасте 12-17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц города.

Для участия в исследовании отобрано сто детей-добровольцев. Первый компонент вакцины ууже получили одиннадцать из них. "Все они чувствуют себя хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку", - сообщил в эфире телеканала "Россия-24" главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

По его словам, все ребята, участвующие в исследовании вакцины, проходили тщательный отбор, проводившийся в течение нескольких месяцев. Врачи изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.

В России растут темпы вакцинации от коронавируса в России и увеличились более чем в пять раз по сравнению с началом весны. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. "Сегодня уже почти вышли на полмиллиона человек в сутки", - отметил он.

"Мы исходили из того, что 30 миллионов комплектов в месяц, и это мы говорили в мае, нам достаточно будет в том числе и для поставки на экспорт. Все зависит от того, какими темпами будет наращиваться темп внутренней вакцинации", - добавил министр.

С конца июля в Москве началась и вакцинация мигрантов. Она проводится в двух точках – в многофункциональном миграционном центре в Сахарово (ближнее Подмосковье) и на территории торгового комплекса "Садовод". Иностранцев прививают однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной Центром имени Гамалеи

Тем временм, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о наступлении очень опасного этапа пандемии COVID-19. ВОЗ заявил, что мир столкнулся с очень опасным этапом пандемии коронавируса. Связано это, по его словам, с неправильным распределением вакцин.

По словам Гебрейесуса, государства, которые имеют вакцины, смягчают ограничения. В то же время страны, не имеющие препараты от коронавируса, сталкиваются с большим количеством госпитализаций и смертей. Усугубляется все появлением новых штаммов коронавируса. Гендиректор ВОЗ, сообщили в РИА Новости, назвал единственный выход из сложившейся ситуации, указав на необходимость справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов и средств индивидуальной защиты между странами.


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URL: https://www.vb.kg/403177
Теги:
вакцина, Москва
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