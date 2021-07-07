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160 свободных мест есть в медучреждениях Бишкека для больных COVID-19

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- Анастасия Карелина
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160 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для зараженных коронавирусом. Такие данные Министерства здравоохранения и соцразвития Кыргызской Республики на 7 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данных свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице - 4;

Клиническом родильном доме № 2 - 16;

Чуйской областной объединенной больнице - 3;

Национальном центре онкологии и гематологии - 1;

Республиканском центре наркологии - 20;

Военном госпитале - 2;

Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения - 78;

Суворовском училище - 10.

Национальном центре охраны материнства и детства - 26.


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URL: https://www.vb.kg/403181
Теги:
Минздрав, эпидемия, медицина, больница, коронавирус, COVID-19
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