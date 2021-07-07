160 свободных мест есть в медучреждениях Бишкека для больных COVID-19

160 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для зараженных коронавирусом. Такие данные Министерства здравоохранения и соцразвития Кыргызской Республики на 7 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данных свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице - 4;
Клиническом родильном доме № 2 - 16;
Чуйской областной объединенной больнице - 3;
Национальном центре онкологии и гематологии - 1;
Республиканском центре наркологии - 20;
Военном госпитале - 2;
Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения - 78;
Суворовском училище - 10.
Национальном центре охраны материнства и детства - 26.