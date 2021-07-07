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В Баткенской области начались профилактические осмотры жителей

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- Айжан Мамбеталиева
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Для проведения бесплатных профилактических осмотров жителей Баткенской области задействованы два мобильных комплекса "Караван здоровья" и три мобильные клиники.

Один медицинский комплекс установлен на территории Лейлекского центра общеврачебной практики в Исфане, другой - в центре общеврачебной практики села Кулунду.

Кроме этого мобильные клиники на базе "Камаз" Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей работают в селах Коргон, Максат и Жаштык Лейлекского района.

Мобильные медицинские комплексы и клиники оснащены необходимым медицинским оборудованием.

Жители Лейлекского района в течение двух недель могут получить гинекологическую, стоматологическую, терапевтическую, кардиологическую, офтальмологическую помощь, а также пройти УЗИ и сделать рентген диагностику совершенно бесплатно. Также по назначениям врачей им выдаются бесплатные лекарственные препараты.

По окончании бесплатных медицинских осмотров жителей Лейлекского района специалисты выедут в другие районы Баткенской области.

Кстати, два современных мобильных медицинских комплекса (автопоезда) переданные нашей стране в рамках реализации проекта "Караван здоровья", финансируемого на грантовой основе Евразийским фондом стабилизации и развития, средствами которого управляет Евразийский банк развития.


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URL: https://www.vb.kg/403182
Теги:
Баткенская область, здоровье
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