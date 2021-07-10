Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в эти выходные?

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк" продолжает работу выставка "Цвети, мой Кыргызстан!".

Экспозиция открылась на прошлой неделе. Это уже VII выставка работ Студии творчества KORU studio. Вниманию поклонников искусства в зале на первом этаже галереи представлено более 70 произведений воспитанников студии разных возрастов. Работы созданы авторами в различных техниках.

Вход на выставку свободный.

Приходите в галерею в любой день недели, кроме понедельника (выходной) с 12 до 18 часов.

Выставка будет ждать вас до 16 июля.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

А в M'Art gallery, находящейся на территории галереи "Дубовый парк", открылась выставка кукол "Ангелы бывают разные...".

Данная экспозиция организована Гильдией кукольников Кыргызстана. Около десяти отечественных мастеров принесли сюда свои неповторимые авторские произведения.

Вход свободный.

Приходите в любой день недели, кроме понедельника (выходной) с 12 до 18 часов.

Выставка будет работать до конца месяца.

M'Art gallery находится на первом этаже галереи "Дубовый парк" по адресу: улица Пушкина, 78 А.

"Галерея М" приглашает горожан и гостей столицы в свой филиал в ЦУМ-2 и АртХолл. Здесь продолжают работу сразу две интересные экспозиции.

Вниманию зрителей свои работы представил заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Сабиджан Бабаджанов. На нынешней персональной выставке мастер представил живописные произведения, созданные в разные годы. Любую из понравившихся картин можно приобрести.

А вот в АртХолле при галерее гостей встречает "Летняя выставка". Организаторы решили не ограничивать ее участников какой-либо одной темой. Кыргызские художники принесли те свои работы, которые, как они посчитали, могут быть объединены темой лета. Экспозиция в АртХолле получилась яркой и запоминающейся. Здесь вы можете увидеть картины Алексея Каменского, Таалайбека Усубалиева, Момуна Астара, Жылдыз Асангали, Халиды Шимовой, Сапара Торобекова, Нарынкула Турпанова, Гульнары Мусабай, Константина Шкурпелы и других отечественных мастров.

Вход свободный.

Приходите с 10 до 20 часов в любой день недели на выставку в филиал "Галереи М" и АртХолл.

Посетить обе экспозиции можно до 16 июля.

Филиал "Галереи М" находится на 4 этаже ЦУМ-2 "Айчурек".

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает горожан посетить фондовую выставку "Поколений связующая нить".

В экспозицию вошли живописные произведения народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и членов его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз, и зятя - народного художника Киргизской ССР Теодора Герцена.

Посетить выставку можно до 30 августа.

Музей работает все дни недели кроме понедельника, и последней пятницы месяца (санитарный день).

Приходите в музей с 11 до 16 часов.

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.