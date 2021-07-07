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Для абитуриентов с инвалидностью снижены баллы при поступлении в вузы

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане снижены пороговые баллы при зачислении лиц с ограниченными возможностями здоровья в вузы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В целях реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов, Концепции и Программы развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике, а также расширения доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, снижены пороговые баллы для зачисления лиц с инвалидностью I и II группы при поступлении в ВУЗы страны, кроме медицинских и фармацевтических специальностей.

На грантовые места: по основному тесту – 100 баллов, на все формы обучения по контакту: по основному тесту – 95 баллов.

"Следует отметить, что современная система образования призвана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям личности и ориентирована на развитие инклюзии, предполагающей равный доступ к обучению лиц с органиченными возможностями здоровья", - сообщает МОиН КР.


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URL: https://www.vb.kg/403188
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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