Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетит Кыргызстан

Впервые в Кыргызстане состоится турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC), принадлежащей чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Турнир пройдет 3 августа на ипподроме в Чолпон-Ате на Иссык-Куле. Мероприятие посетит специальный гость, президент организации, непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов.

В главном бою вечера действующий чемпион лиги Руслан Яманбаев из России проведет защиту титула против Бусурманкула Абдибаита уулу из Кыргызстана.

Предстоящий турнир EFC даст новый импульс развитию спорта в Кыргызстане, в частности смешанных единоборств, оставит яркий след в его истории и улучшит имидж страны за рубежом. Кроме того, такие мероприятия укрепляют сотрудничество между странами, способствуют налаживанию дружеских спортивных связей и развитию туризма.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.