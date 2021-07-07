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Ученый вызвал на дебаты главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова

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- Бакыт Басарбек
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Доктор экономических наук, профессор и научный руководитель международного финтехпроекта РФ Владимир Фролов убежден, что развитие финтех-компаний даст толчок экономическому росту Кыргызстану. Поэтому он готов встретиться с основным противником этого законопроекта председателем Национального банка Толкунбеком Абыгуловым, чтобы высказать все свои доводы.

- Г-н Абдыгулов давайте перестанем параллельно писать статьи на тему: сам с собой я веду беседы. Давайте встретимся и обсудим эту тему, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/403192
Теги:
наука, Нацбанк, Толкунбек Абдыгулов
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