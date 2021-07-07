Ученый вызвал на дебаты главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова

Доктор экономических наук, профессор и научный руководитель международного финтехпроекта РФ Владимир Фролов убежден, что развитие финтех-компаний даст толчок экономическому росту Кыргызстану. Поэтому он готов встретиться с основным противником этого законопроекта председателем Национального банка Толкунбеком Абыгуловым, чтобы высказать все свои доводы.

- Г-н Абдыгулов давайте перестанем параллельно писать статьи на тему: сам с собой я веду беседы. Давайте встретимся и обсудим эту тему, - сказал он.