Кандидат от партии "Ишеним" Эмиль Рыскулов обратился к горожанам

Кандидат в депутаты БГК от партии "Ишеним" Эмиль Рыскулов обратился к горожанам.

Текст обращения:

"Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто готов поддержать политическую партию "Ишеним" на предстоящих городских выборах.

Культура, наука, образование, здравоохранение - основы основ и залог успешного развития любого общества - существовали на принципах остаточного внимания со стороны нашей власти.

Политические спекуляции на естественном стремлении людей к демократии, серьезные просчеты при проведении реформ привели к очень тяжелым последствиям.

Нам нужно все это изменить.

Будущее - это не отдаленная перспектива.

Мы выбираем настоящее будущее, так как хотим жить и быть счастливыми в своем городе и в своей стране, хотим работать, строить, совершать открытия и прорывы в науке и искусстве для ее блага.

Я убежден, что главное богатство Кыргызстана - это человеческий потенциал, а главные стратегические инвестиции - это инвестиции в человека.

Время изменений требует от нас трезвой оценки и понимания грани между популизмом и ответственностью за страну, за город, за человека".

Выборы в Бишкекский городской Кенеш состоятся 11 июля. Партия "Ишеним" №8! Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 07.07.2021 г.