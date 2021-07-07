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Ряд крупных чиновников в Узбекистане лишились своих постов

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Сразу несколько крупных чиновников в Узбекистане были освобождены от своих должностей, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на телеграм-канал "Нигох" близкий к администрации президента Узбекистана.

Камола Акилова освобождена от должности заместителя министра культуры и главы Департамента культурного наследия.

Козим Туляганов освобожден от должности заместителя министра строительства и начальника Инспекции по контролю в сфере строительства.

Акмал Мирзаев освобожден от должности заместителя министра транспорта.

Шамсиддин Алимов фактически понижен в должности, он освобожден от должности первого заместителя председателя Госкомгеологии и назначен на должность заместителя председателя данного ведомства.

Нуритдин Муратов и Нодир Мухитдинов освобождены от должностей заместителей председателя Госкомгеологии.

Дилшод Холмуродов освобожден от должности первого заместителя председателя Госкомстата.

Махмуджон Зиядуллаев освобожден от должности заместителя председателя Госкомстата.

Олим Хакимов освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по лесному хозяйству.

Абдушукур Хамзаев освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета по лесному хозяйству и директора Научно-исследовательского института лесного хозяйства.

Бахтиёр Атамурадов освобожден с поста заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства с сохранением должности главы Агентства "Узбекчорванасл".

Фазлиддин Умаров освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного налогового комитета с сохранением должности директора Кадастрового агентства.

Баходир Юсупалиев освобожден с поста заместителя министра здравоохранения с сохранением должности начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/403196
Теги:
увольнение, Узбекистан
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