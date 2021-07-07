Вакцинация каких стран признается на границе Кыргызстана (список стран)

Вакцинация каких стран признается госорганами Кыргызстана для въезжающих в нашу страну туристов? На этот вопрос ответили в внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

По прибытию в Кыргызстан нужно иметь ПЦР-тест (72 часа с момента отбора анализа) или документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины.

На сегодняшний день признаны документы (сертификаты), удостоверяющие получение вакцины, выдаваемые в государствах по списку №1 ниже. Перечень стран может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.

Подробнее на сайте МИД КР.

Документы (сертификаты) о вакцинации должны иметь QR код (в бумажном или цифровом формате).

Самолетом могут прилетать все страны, соблюдая выше указанные требования.

Наземно пока могут пересекать только 33 страны, список №2 ниже. Учтите, что не все наземные границы открыты.

Список №1: Признаны документы (сертификаты), удостоверяющие получение вакцины, в следующих государствах:

1. Великобритания

2. Венгрия

3. Государство Катар

4. Государство Израиль

5. Грузия

6. Королевство Саудовская Аравия

7. Объединённые Арабские Эмираты

8. Республика Корея

9. Республика Польша

10. Республика Сан-Марино

11. Республики Казахстан

12. Республики Узбекистан

13. Российская Федерация

14. Румыния

15. Соединенные Штаты Америки

16. Турецкая Республика

17. Федеративная Республика Германия

18. Французская Республика

19. Швейцарская Конфедерация

20. Европейский Союз (сертификат, выданный Медицинской службой Объединения в городе Брюссель, Бельгия)

Список №2: Наземно могут пребывать следующие страны (уезжать из Кыргызстана могут все страны):

1 Россия

2 Грузия

3 Азербайджан

4 Армения

5 Беларусь

6 Казахстан

7 Туркменистан

8 Бельгия

9 Австрия

10 Великобритания

11 Германия

12 Ирландия

13 Исландия

14 Италия

15 Латвия

16 Литва

17 Лихтенштейн

18 Люксембург

19 Португалия

20 Турция

21 Швейцария

22 Швеция

23 Катар

24 ОАЭ

25 Китай

26 Малайзия

27 Южная Корея

28 Пакистан

29 Словения

30 Кувейт

31 Япония

32 Узбекистан

33 Венгрия