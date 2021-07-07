"American School" оштрафована санинспекцией на 23 000 сом

Cанитарно-экологической инспекцией города Бишкек выявлены нарушения и оштрафованы следующие юридические лица:

"Эко-Строй Сервис" и магазин "Нурболот" расположенный в микрорайоне Восток-5. Нарушители не соблюдали порядок вокруг своих хозяйствующих субъектов и не доносили мусор до нужной точки. Составлен акт по статье 70 Кодекса "О Нарушениях", штраф от 3000 и 13 000 сом.

Понесет наказание также компания "American School". Они не вывозили строительные материалы, складировали в неположенных местах создавая тем самым стихийную свалку. За выброс производственного мусора оплатят штраф в размере 23 000 на основании статьи 71.

Мэрия Бишкека призывает следить за порядком возле своих домов и офисов, не выбрасывайте и не сжигайте мусор в неустановленных местах, согласно правилам благоустройства столицы мы все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте.