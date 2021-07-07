Гуманитарную помощь кыргызам Афганского Памира доставят осенью 2021 года

Зампредседателя Кабмина КР Жылдыз Бакашова провела совещание по обсуждению вопросов оказания гуманитарной помощи этническим кыргызам Большого и Малого Афганского Памира.

Пресс-служба правительства сообщает, что в ходе совещания были обсуждены вопросы социально-экономического положения этнических кыргызов Афганского Памира и организационно-технические вопросы доставки им гуманитарной помощи.

По итогам совещания дан ряд поручений профильным государственным органам по организации гуманитарной экспедиции на Большой и Малый Афганский Памир осенью 2021 года.

Отметим, организация ежегодной гуманитарной экспедиции на Большой и Малый Афганский Памир включает в себя не только мероприятия по оказанию продовольственной помощи и доставки товаров первой необходимости, но и обязательные программы по медицинскому обследованию жителей Памира, доставку медицинских препаратов, медицинские консультации, исследованию их хозяйственной деятельности и определению численности этнических кыргызов.