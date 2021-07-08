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Россия готова защитить союзников от угрозы из Афганистана

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- Евгений Денисенко
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Российская сторона готова сделать всё необходимое, чтобы защитить своих союзников от угрозы, исходящей из Афганистана. Об этом 7 июля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

"Мы будем делать всё, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что президент РФ провел разговоры со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана, находится в контакте и с другими лидерами центральноазиатского региона.

Лавров подчеркнул, что обязательства в рамках Организация Договора о коллективной безопасности остаются в силе. Представители этой организации уже посетили район границы Таджикистана и Афганистана, где оценили ситуацию и доложат о ней постоянному совету.

По информации "Интерфакса", в Таджикистане начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров и члены оперативной группы осуществили полевые выезды в южные районы этой республики, рабочие встречи с руководством министерства обороны и пограничных войск Госкомитета национальной безопасности страны, других заинтересованных министерств и ведомств.

Обстановка в Афганистане, по словам Сергея Лаврова, имеет тенденции к стремительному ухудшению, и Россия внимательно наблюдает за ситуацией. Напряженность возникла в том числе и в связи с выводом войск США и НАТО.

О том, что обстановка в Афганистане будет всё больше деградировать по мере вывода этих войск, заявил в конце июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Это, по его словам, поспособствует наращиванию террористической активности "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ).

Во Центральном командовании ВС США, как сообщалось в прессе, заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/403207
Теги:
Афганистан, Россия
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