Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 99.87 - 101.07

За 16 дней до открытия Олимпиады, в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации

93  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, сообщает КП.

Как передает телеканал NHK, японский кабмин ввел режим ЧС в Токио сроком до 22 августа.

Уточняется, с начала пандемии в Японии выявили 811 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 776 490 человек смогли полностью излечиться. При этом в среду, 7 июля, было зарегистрировано 920 заражений, что стало самым высоким показателем с 13 мая.

На данный момент в Токио и еще девяти префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, который заканчивается 11 июля. Ожидалось, что в четверг, 8 июля, правительство Японии примет решение о продлении данного режима.

Напомним, правительство Японии уже вводило режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго. ЧС действовало в период с 25 апреля по 11 мая текущего года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403208
Теги:
Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  