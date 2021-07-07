За 16 дней до открытия Олимпиады власти Токио ввели режим ЧС

Правительство Японии приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, сообщает КП.

Как передает телеканал NHK, японский кабмин ввел режим ЧС в Токио сроком до 22 августа.

Уточняется, с начала пандемии в Японии выявили 811 338 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 776 490 человек смогли полностью излечиться. При этом в среду, 7 июля, было зарегистрировано 920 заражений, что стало самым высоким показателем с 13 мая.

На данный момент в Токио и еще девяти префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, который заканчивается 11 июля. Ожидалось, что в четверг, 8 июля, правительство Японии примет решение о продлении данного режима.

Напомним, правительство Японии уже вводило режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго. ЧС действовало в период с 25 апреля по 11 мая текущего года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.