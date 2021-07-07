Метан в гейзерах спутника Сатурна может указывать на наличие жизни

Метан на Земле имеет в основном биологическое происхождение, это побочный продукт деятельности метаногенных микробов. Поэтому его возможное обнаружение на Марсе так будоражит умы ученых, заставляя проводить новые и новые измерения, выдвигать гипотезы и яростно дискутировать. Эта простейшая молекула встречается и в выбросах ледяных гейзеров, которые бьют из-под коры Энцелада - одного из спутников Сатурна, - в районе его Южного полюса, сообщает NakedScience

К образованию метана на таких телах могут приводить гео- и термохимические процессы. Однако гейзеры Энцелада содержат его настолько много, что ни один известный путь абиогенного появления метана не может объяснить подобное количество. К такому выводу пришла команда французских ученых во главе с Антонином Эфхолдером (Antonin Affholder), статья которых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Энцелад покрыт ледяной корой, однако считается, что под ней скрывается океан жидкой воды, которая время от времени прорывается наружу сквозь глубокие трещины близ Южного полюса спутника. Эти выбросы содержат растворенные водород, азот, углекислый газ и около 1,6 процента метана. Предположительно, метан может поступать в океан, высвобождаясь из минеральных включений-клатратов в гидротермальных источниках, действующих глубоко на дне океана.

На Земле такие места служат настоящими оазисами жизни, но как они выглядят на Энцеладе, конечно, неизвестно. Поэтому французские ученые смоделировали различные варианты среды, которая может существовать в его гидротермальных источниках. Работа показала, что известные процессы вряд ли способны насытить гейзеры Энцелада нужным количеством метана и постоянно пополнять улетучивающиеся в космос объемы. Однако метана будет достаточно, если в модель включить активность метаногенов, подобных тем, что живут в гидротермальных источниках на Земле.

По оценкам ученых, там образуется достаточно водорода, который необходим таким микробам, а температура сохраняется на вполне комфортном для них уровне. "Очевидно, мы далеки от того, чтобы заключить, что в океане Энцелада есть жизнь, - сказал один из авторов работы Режи Ферье (Regis Ferriere). - Но биологический метаногенез, кажется, полностью совпадает с имеющимися данными. Иначе говоря, отбросить гипотезу о жизни как маловероятную мы не можем. Для этого нужны новые данные".