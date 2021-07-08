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Евро-2020. Сомнительный пенальти вывел Англию в финал

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- Ренат Кольцов
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Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Судьбу матча с датчанами решил очень спорный пенальти, назначенный арбитром Дэнни Маккели в дополнительное время. Первый удар Каспер Шмейхель отбил, но второй уже не смог. Итог - 2:1. Харри Кейн стал автором исторического гола, который вывел англичан в финал европейского турнира.

Датчане ожидаемо дали бой в Лондоне и даже первыми открыли счет. Шикарный ударом со штрафного отметился Миккель Дамсгард. Британцы, сравняли счет через девять минут. Симон Кьер неудачно срезал мяч в свои ворота. Это был одиннадцатый автогол на ЕВРО - 2020.

Второй тайм прошел в упорной и равной борьбе, с логичным переходом в добавленное время. Где на первый план вышли действия бригады арбитров и ВАР. На 104-й минуте нидерландский рефери назначил сомнительный пенальти, который ему будут припоминать еще очень долго.

Итак, финал Италия - Англия пройдет в ночь на 12 июля, в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".


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URL: https://www.vb.kg/403214
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