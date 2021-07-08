"У Орхана Инанды два паспорта - нет отказа от гражданства Турции"

Похищенный Орхан Инанды имеет двойное гражданство. Об этом заявила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Следственной службой ГУВД г. Бишкек расследуется досудебное производство по факту похищения гражданина Орхана Инанды.

В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин Орхан Инанды имея паспорт гражданина Турции, 28 июня 2012 года получил ID паспорт Кыргызской Республики и 25 декабря 2012 года общегражданский паспорт Кыргызской Республики.

Орхан Инанды имея паспорт гражданина Кыргызской Республики, пользовался паспортом Турецкой Республики со сроком действия до 23 сентября 2024 года и 27 раз пересекал государственную границу Кыргызстана, вылетал в Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Россия, Турция и Индию в период времени с 2014 год по 2018 года.

Установлено, что с 2018 года Орхан Инанды 9 раз использовал паспорт Кыргызской Республики, вылетал в Россию, Казахстан и Индию.

"Таким образом, он имел паспорт гражданина Кыргызской Республики и паспорт гражданина Турции. Однако, надо отметить, что Орхан Инанды родился и вырос в Турции и не отказался от гражданства Турецкой Республики.

Кроме того, соответствующими службами в 2019 году было начато расследование в рамках досудебного производства по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.