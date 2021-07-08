Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 99.87 - 101.07

"У Орхана Инанды два паспорта - нет отказа от гражданства Турции"

71  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Похищенный Орхан Инанды имеет двойное гражданство. Об этом заявила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Следственной службой ГУВД г. Бишкек расследуется досудебное производство по факту похищения гражданина Орхана Инанды.

В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин Орхан Инанды имея паспорт гражданина Турции, 28 июня 2012 года получил ID паспорт Кыргызской Республики и 25 декабря 2012 года общегражданский паспорт Кыргызской Республики.

Орхан Инанды имея паспорт гражданина Кыргызской Республики, пользовался паспортом Турецкой Республики со сроком действия до 23 сентября 2024 года и 27 раз пересекал государственную границу Кыргызстана, вылетал в Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Россия, Турция и Индию в период времени с 2014 год по 2018 года.

Установлено, что с 2018 года Орхан Инанды 9 раз использовал паспорт Кыргызской Республики, вылетал в Россию, Казахстан и Индию.

"Таким образом, он имел паспорт гражданина Кыргызской Республики и паспорт гражданина Турции. Однако, надо отметить, что Орхан Инанды родился и вырос в Турции и не отказался от гражданства Турецкой Республики.

Кроме того, соответствующими службами в 2019 году было начато расследование в рамках досудебного производства по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403223
Теги:
ГУВД, паспорт, Турция, гражданство, Бишкек, Кыргызстан, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  