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Главы МИД ШОС обсудят в Душанбе ситуацию в Афганистане

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- Виктория Гунгер
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Министры иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам переговоров в Душанбе 13-14 июля примут совместное заявление по ситуации в Афганистане. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

Как отмечается, понятно, что с учетом нынешней ситуации в Афганистане в первую очередь предстоит рассмотреть, как развиваются события в этой стране.

- Дискуссия будет как в формате Совета министров иностранных дел ШОС, так и намечена отдельная встреча министров иностранных дел государств-членов ШОС и Афганистана в формате контактной группы ШОС - Афганистан. По итогам мы планируем принять заявление по ситуации в Афганистане, - сказал Хакимов.

Он добавил, что министры также сфокусируются на подготовке предстоящего саммита ШОС.

"Министрам предстоит рассмотреть большую повестку дня, прежде всего касающуюся встречи лидеров. Речь идет о перечне документов, которые предполагается представить лидерам на рассмотрение", - пояснил дипломат.

Саммит ШОС пройдет в очном формате в Душанбе 16-17 сентября текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/403225
Теги:
Афганистан, Кыргызстан, ШОС
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