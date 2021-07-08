В Москве расширились возможности для вакцинации мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл еще один центр вакцинации от COVID-19, предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами. Центр расположился на территории известного спорткомплекса "Лужники", прививаться здесь смогут, как рассказали в правительстве Москвы, около 15 тысяч человек в сутки.

"Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарове и "Садоводе" общей мощностью около четырех тысяч человек в сутки. Это оказалось крайне мало, услуга очень востребована. Поэтому сегодня мы открываем даже не пункт, это трудно назвать пунктом, а центр вакцинации. Я думаю, что один из крупнейших в мире. Общая мощность его составляет около 15 тысяч человек в сутки - это примерно в два с половиной раза больше, чем тот, что мы открыли в Гостином Дворе", - рассказал столичный градоначальник во время посещения данного центра.

Пункты вакцинации в "Лужниках" находятся в зоне болельщиков и подтрибунных помещениях секторов C и D Большой спортивной арены, а также в центре выдачи коньков (это здание расположено рядом с ледовой ареной). Пропускная способность сектора C и зоны болельщиков Большой спортивной арены составляет до 5,5 тысячи человек в сутки, сектора D - до 6,9 тысячи человек. Эти сектора предназначены для вакцинации физических лиц, самостоятельно принявших решение о вакцинации.

Пункт в здании центра выдачи коньков может принимать до 1,9 тысячи человек в день. Здесь проводится вакцинация организованных групп иностранных работников. При необходимости пункты, развернутые в секторах С и D, также могут быть оперативно переориентированы на вакцинацию организованных групп.

В пунктах вакцинации обеспечено соблюдение правил эпидемиологической безопасности. Для хранения вакцины установлены морозильные камеры, оборудованы склады для средств индивидуальной защиты, салфеток, дезинфицирующих средств и прочего.

По решению Минздрава России вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Оплата вакцинации (1300 рублей) иностранными гражданами производится с помощью специальных терминалов или централизованно работодателем.

По сообщению СМИ, в целях вакцинации в Лужниках сосредоточено 25 врачей, 99 медсестер, другие медицинские работники. Перед прививкой каждый пациент в обязательном порядке проходит врачебный осмотр. При необходимости человека направляют на дообследование. Для граждан стран Евразийского экономического союза достаточно предъявить только паспорт.

Напомним, что два других прививочных пункта для иностранных граждан были на днях открыты в Многофункциональном миграционном центре в подмосковном Сахарово и в торговом центре "Садовод" в самой Москве. Для получения прививки в ММЦ, разъяснили в посольстве КР в РФ, работодатели должны заключить договор о вакцинации своих сотрудников с поликлиникой, работающей в данном пункте вакцинации, и централизованно доставлять их в него. Сделать прививку граждане Кыргызстана, в числе других иностранцев, могут после рассмотрения заявки от работодателей. Списки должны содержать наименование организации, фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные каждого сотрудника, а также тип документа, являющегося основанием для прививки. Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой от 15 июня 2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" все граждане работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора подлежат обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).