С 16 июля возобновят регулярные рейсы по маршруту Шарджа-Бишкек-Шарджа

ОАО "Международный аэропорт "Манас" сообщает о возобновлении регулярных рейсов между городами Бишкек и Шарджа с частотой 3 рейса в неделю – среда, пятница и воскресенье.

Рейсы по маршруту Шарджа-Бишкек-Шарджа будет выполнять авиакомпания Air Arabia (ОАЭ) с 16 июля. Длительность полета - около четырех часов.

"В целях расширения географии полетов и наращивания пассажиропотока ОАО "МАМ" проводит работу по привлечению новых авиакомпаний и открытию новых авиасообщений", - отмечает пресс-служба аэропорта.