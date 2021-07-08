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С 16 июля возобновят регулярные рейсы по маршруту Шарджа-Бишкек-Шарджа

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- Оксана Гут
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" сообщает о возобновлении регулярных рейсов между городами Бишкек и Шарджа с частотой 3 рейса в неделю – среда, пятница и воскресенье.

Рейсы по маршруту Шарджа-Бишкек-Шарджа будет выполнять авиакомпания Air Arabia (ОАЭ) с 16 июля. Длительность полета - около четырех часов.

"В целях расширения географии полетов и наращивания пассажиропотока ОАО "МАМ" проводит работу по привлечению новых авиакомпаний и открытию новых авиасообщений", - отмечает пресс-служба аэропорта.


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URL: https://www.vb.kg/403231
Теги:
ОАЭ, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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