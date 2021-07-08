С 19 июля поезд Бишкек - Рыбачье - Бишкек будет курсировать ежедневно

С 19 июля по 31 августа 2021 года включительно пассажирский поезд №608/609 по направлению Бишкек - Рыбачье - Бишкек будет курсировать ежедневно. Об этом информирует ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Состав поезда с понедельника по четверг - 5 вагонов, с пятницы по воскресенье - 9 вагонов.

Поезд отправляется со станции "Бишкек-1" в 7 утра, прибывает на станцию "Рыбачье" в 11 часов 59 минут. Обратно отправляется от станции "Рыбачье" в эти же сутки в 17 часов 15 минут и прибывает на станцию "Бишкек-1" в 22 часа 03 минуты. Время местное.

Напоминаем, что стоимость проезда составляет 69 сом для взрослого, 34 сома для ребёнка от 5 до 10 лет, и детям до 5 лет бесплатно (из расчета 1 ребёнок на 1 взрослого).

Билеты можно приобрести в день отправки на кассе ЖД вокзала или в самом поезде.

В целях соблюдения противоковидных ограничений, посадка и проезд пассажиров допускается только в масках.