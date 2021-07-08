Стихийная торговля. ЦУМ тоже подвергается "нападениям" нарушителей

Центральный универсальный магазин столицы, как и все остальные крупные торговые объекты, периодически подвергается "нападению" стихийщиков, занимающих тротуары возле него.

Время от времени столичные власти прогоняют торговцев, которые в качестве торговых площадей облюбовали тротуар с западной стороны улицы Шопокова. Они торгуют прохладительными напитками, мороженым, жвачками, сигаретами и прочей всячиной. Хотя есть в их числе и те, у кого на лотках представлены более "серьезные" товары. Например, солнцезащитные очки.

Однако стихийная торговля в столице живет по единым правилам, независимо, от того, где она ведется – у Ошского рынка, на пересечении Московской и Шопокова, либо у ЦУМа. А потому через какое-то время после очередного чиновничьего рейда нарушители вновь возвращаются на облюбованные места и преспокойно торгуют. Причем, судя по холодильникам, они даже договариваются о том, чтобы подключиться к электричеству.

Вот и в очередной, уже, наверное, тысячный раз, торгаши вернулись на улицу Шопокова. Из-за них тротуар сузился ровно в два раза. Да и потом, они портят своими разноцветными зонтиками вид этого района города. На фоне парка "Театральный" они выглядят неказисто.

Придется чиновникам снаряжать очередной рейд с разъяснительными беседами и прочей показухой. Потому что реальных мер к стихийщикам они принять не могут. Ну, или не хотят.