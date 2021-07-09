Бишкек изнывает от жары, а искупаться негде – водоемы фактически уничтожены

В столице Кыргызстана существует три комплексных водоема, которые изначально предназначались для отдыха и купания горожан. Это озера Аэропортинское, 40 лет Киргизии и Комсомольское с Пионерским. В одном есть вода, но нельзя купаться, второе заросло камышом и деревьями, а в третьем купаться, по идее, можно, но… нет воды.

Раскаленный город заставляет жителей и гостей искать прохладные места для проведения досуга. Кто-то укрывается в парках, в тени деревьев, кто-то гуляет возле фонтанов, создающих микроклимат в небольшом от себя радиусе, кто-то проводит время в кафе с кондиционерами. Но ведь самый простой способ охладиться – искупаться.

К сожалению, Бишкек не изобилует природными и искусственными водоемами. В наличии только те, что перечислены выше. Есть еще реки и каналы, но они не приспособлены для купания, а в тот же БЧК спасатели и вовсе запрещают нырять. Опасно для жизни.

Есть еще бассейны, но и их тоже не очень немного, да к тому же стоимость посещения такая, как будто купаешься в золотой воде. Соответственно у довольно большой части населения нет средств, чтобы воспользоваться их услугами. А потому рассматривать их в этой статье мы не будем.

Так что же с озерами? Забегая вперед, скажем – ничего хорошего. Но обо всем по порядку.

Озеро Аэропортинское находится на территории парка здоровья. Этот водоем существует еще с советских времен и всегда был популярным среди горожан. Пока его чистили, разумеется. Однако уже много лет этого не происходит. Даже частные инвесторы, которые в свое время организовали здесь парк любви, а затем и экстремальные развлечения в виде вэйк-бординга, не озадачивались этим вопросом.

Примечательно, что вода в нем есть всегда. Правда, на ее поверхности плавает мусор, что отбивает всякое желание туда лезть. Да и берега находятся в таком состоянии, что ни посидеть, ни позагорать. Песок, который обычно используется на водоемах, тоже отсутствует.

Правда, расположенное здесь кафе предоставляет своим клиентам услуги катания на катамаранах и лотках. Но это, конечно же, не купание.

Вообще удивляет тот факт, что столичная мэрия до сих пор не озаботилась судьбой водоема. Привести его в порядок не так уж и дорого. Особенно на фоне тех миллионов, которые были вложены в строительство парка здоровья. А ведь озеро могло служить отличным местом отдыха для жителей южной части столицы.

Но если Аэропортинское хотя бы наполнено водой, то комплекс озер 40 лет Киргизии (в народе его называют "Сорока"), состоящий из трех чаш, уже давно зарос камышом, кустарником и деревьями. А ведь не так давно берега этих водоемов были полны людьми, особенно детьми. Здесь плавали лодки и катамараны, а детвора предпочитала прыгать с вышек. В первой и третьей чашах даже ловили рыбу.

Сейчас по дну первого озера машины накатали дорогу, а второе и третье заросло настолько, что там невозможно пройти. Но самое интересное, что все конструкции озер в относительно нормальном состоянии. Речь о вышках, шлюзах для наполнения и слива воды, бетонных ступеньках и бортах. Да, на тех же вышках бетон местами рассыпался, но металлическая основа абсолютно целая. Потому что метал советский, сделанный на века.

Как-то бывший в то время акимом Первомайского района Аскербек Алиев рассказывал нашим корреспондентам, что озера не набирают потому, что уничтожен канал, по которому подавалась вода. Мол, жители частного сектора незаконно что-то там построили.

Так, а на что тогда нужны вы, армия чиновников, которую мы кормим из своих налогов? Ваша работа пойти и заставить всех этих строителей восстановить коммуникации. Если это невозможно, постройте новый канал. Ведь все самое главное уже есть – озера и большой тенистый парк вокруг них. Дать этому месту ума, очистив его от камыша и мусора, и оно станет популярнейшим курортом для горожан.

Впрочем, о чем можно говорить, если даже озера Пионерское и Комсомольское, что в Карагачевой роще до сих пор не наполнены. В прошлые года к этому времени здесь уже вовсю купалась детвора, за которой следили спасатели. А сейчас они оба пусты. Точнее, в первой чаше наблюдается какое-то небольшое болотце, а второе сухое.

При этом БЧК, из которого берут воду, идет полным. Так что на дефицит живительной влаги явно не спишешь. Да и чистить водоемы, как в случае с "Сорока", так сильно не надо.

Если подытожить, то эти озера, как и многие другие вещи в городе, прямое отражение работы чиновников мэрии. И она, мягко говоря, не блещет. А ведь водоемы это не только возможность искупаться, но и создаваемый ими микроклимат, снижающий жару в конкретном районе. Чем их больше, тем лучше.