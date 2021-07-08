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Мэрия Бишкека проверяет готовность избирательных участков к выборам

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- Н Крайнова
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В Бишкеке, сегодня, 8 июля, в столичном муниципалитете состоялось очередное заседание городского штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям города Бишкек по подготовке к проведению повторных выборов в Бишкекский городской кенеш, которые пройдут 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Заседание прошло под председательством первого вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева и новоиспеченного председателя Бишкекской территориальной избирательной комиссии Айбека Стамова с участием вице-мэров столицы, главы районов, руководители структурных подразделений Бишкека, представители ГУВД города Бишкек, ГП "Инфоком", Чуй-Бишкекского управления юстиции, Бишкекского управления министерства финансов КР.

Во время заседания участники заслушали доклад вице-мэров и глав районов о готовности избирательных участков.

По итогам заседания главам районов совместно с закрепленными службами подготовить и утвердить графики подключения, заправленные горюче-смазочными материалами генераторы к помещениям избирательных участков.

"Выборы должны пройти прозрачно и без административного ресурса, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности граждан", - говориться в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/403240
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, местный кенеш, Бишкек, #Выборы2021
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