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Бишкектеплоэнерго готовит сани летом

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- Н Крайнова
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В Бишкеке специалисты Бишкектеплоэнерго активно ведут работы по подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В данный момент, в котельных Городского архива, СШ №50 и СШ 83 проводиться косметический ремонт, также ремонтируются котлы, насосы и электродвигатели. Проводится также замена расширительного мембранного бака, вентилей, обратных клапанов, задвижек и теплотрассы.

В мэрии сообщают, что абоненты коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" случае проблем с отоплением или горячей водой, могут круглосуточно звонить в диспетчерскую по номерам: 0701 777110 (WhatsApp), 0312 212906.

Напомним, что предприятием обслуживается западная часть города: микрорайоны Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга.


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URL: https://www.vb.kg/403242
Теги:
Бишкектеплоэнерго, отопительный сезон, Бишкек
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