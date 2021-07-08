Бишкектеплоэнерго готовит сани летом

В Бишкеке специалисты Бишкектеплоэнерго активно ведут работы по подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В данный момент, в котельных Городского архива, СШ №50 и СШ 83 проводиться косметический ремонт, также ремонтируются котлы, насосы и электродвигатели. Проводится также замена расширительного мембранного бака, вентилей, обратных клапанов, задвижек и теплотрассы.

В мэрии сообщают, что абоненты коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" случае проблем с отоплением или горячей водой, могут круглосуточно звонить в диспетчерскую по номерам: 0701 777110 (WhatsApp), 0312 212906.

Напомним, что предприятием обслуживается западная часть города: микрорайоны Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин, всех остальных теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга.