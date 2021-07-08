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Франция призвала не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая

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Париж считает, что странам Европейского союза не следует признавать вакцины от COVID-19, созданные в Китае и России. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в четверг, выступая в эфире телеканала France 2, сообщает ТАСС.

Он указал, что список препаратов, при вакцинации которыми людям откроют доступ на территорию Франции, должен быть ограничен теми вакцинами, в чьей действенности уверены власти республики. Пока во Франции и Европе признаны только четыре вакцины. В отношении других препаратов от коронавируса, в частности, российских и китайских, Франция призывает своих партнеров говорить "нет", добавил дипломат.

Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что власти республики постоянно обновляют списки государств, которые в зависимости от ситуации отнесены к зеленым, оранжем и красным зонам. "Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки", - сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция не собирается отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации.

"Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны", - отметил госсекретарь. "Реальное воздействие, - подчеркнул он, - оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка".


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URL: https://www.vb.kg/403243
Теги:
вакцина, Франция, Европейский союз
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