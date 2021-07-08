Юные кыргызстанцы побывали в гостях у российских военных (фото)

Жара под сорок градусов не стала помехой для увлекательной экскурсии юных кыргызстанцев из села Бирдик Аламудунского района по объединенной российской военной базе ОДКБ "Кант".

Учащиеся школы "Эврика" своими глазами увидели, как служат российские защитники Отечества, выполняющие в Кыргызстане важную миссию по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе.

Экскурсия началась с посещения аэродрома. Военнослужащие не просто рассказали ребятам о возможностях самолетов-штурмовиков Су-25 и вертолетов армейской авиации Ми-8 МТВ -5-1, ответили на интересующие их вопросы, но и разрешили посидеть в кабине летчика. Мальчишки и девчонки, конечно же, воспользовались редкой возможностью оказаться на месте пилота и почувствовать себя покорителем небес.

Глаза у них горели, они охотно делились впечатлениями, а у некоторых даже появилось большое желание стать летчиком, о чем они сказали своим товарищам и педагогам, выбравшись из кабины.

В парашютно-десантном комплексе детям продемонстрировали, как нужно действовать летчикам, если бы им пришлось катапультироваться в безлюдном месте, далеко от населенных пунктов. Чтобы продержаться, пока их найдет поисково-спасательная служба, надо, к примеру, развести костер, соорудить шалаш. В этом комплексе проводятся занятия по курсу выживания в экстремальных условиях.

Познакомились юные кыргызстанцы и с огнеборцами воинской части, которые, кстати, не раз помогали своим местным коллегам тушить пожары. А после рассказа о службе и показа современной пожарной машины, ребята попросили устроить для них освежающий душ. Дети были в восторге. Между прочим, вода в цистерне хорошо прогрелась, так что о каком-то переохлаждении не было и речи. А одежда на палящем солнце быстро высохла.

Ребята побывали в казарме, где им показали бытовку, комнату досуга, спальные кубрики, а также продемонстрировали стрелковое оружие и полную амуницию военнослужащих роты охраны – подразделения постоянной боевой готовности. Дети вначале внимательно все рассматривали, а потом стали примерять бронежилеты, каски, подержали в руках знаменитый автомат Калашникова.

Гости осмотрели также музей воинской части, где собраны экспонаты, рассказывающие об истории и развитии авиабазы, о сотрудничестве с Вооруженными силами Кыргызстана и участии личного состава воинской части в масштабных совместных учениях.

Завершилась экскурсия посещением православного храма в честь святого благоверного князя Александра Невского, построенного на территории воинской части. Настоятель храма, помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин рассказал ребятам о том, как возводилась и украшалась церковь. Священник показал им ларцы с мощами святых, объяснил порядок богослужений и пригласил на колокольню, где дети могли сами позвонить в колокола.

Незадолго до этого военнослужащие базы провели экскурсии для детей из Авторской школы-комплекса (г. Бишкек) и для учащихся гимназии Кыргызско-Российского Славянского университета. Посещение воинской части юными кыргызстанцами давно стало доброй традицией.