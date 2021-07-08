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Образован Антикоррупционный деловой совет при Президенте КР

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому образован Антикоррупционный деловой совет при Президенте Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

23 июня 2021 года состоялась встреча Главы государства с бизнес-сообществом, где предприниматели озвучили ряд проблем, возникших в рамках их деятельности, а также предложения по улучшению бизнес-среды.

Заслушав представленные предложения и проблемы бизнес-сообщества, Садыр Жапаров отметил, что в ближайшее время будет образован Антикоррупционный деловой совет при Президенте Кыргызской Республики.

Основной целью создания Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/403255
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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