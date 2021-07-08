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Бишкексвет восстановил освещение на шести улицах

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- Ренат Кольцов
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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" провело модернизацию сетей наружного освещения в Свердловском районе, сообщают в мэрии Бишкека.

Специалисты отремонтировали светильники наружного освещения по улицам Чон-Коргонская, Рабочая, Гончарная, Боомская, Калымская и 8 Марта.

Дополнительно установлено 17 светодиодных светильников, протянуто 400 метров линий электропередач на территории школы №66.

Если на вашей улице вдруг стало темно, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу МП "Бишкексвет": 46-30-89, 57-63-51, WhatsApp: 0777 902-115.


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URL: https://www.vb.kg/403258
Теги:
Бишкексвет, уличное освещение
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