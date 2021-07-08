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Автодорога в ж/м Колмо будет расширена. Жители и мэрия пришли к компромиссу

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- Ренат Кольцов
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В жилмассиве "Колмо" вопросы касающиеся дорожного ремонта благополучно решены

Комиссия состоящая из представителя мэрии, управления землепользования и строительства, акимиата Первомайского района и городских служб встретились с жителями жилого массива "Көлмө".

Комиссия была создана на основании обращения жителей жилмассива касательно проводимых дорожных работ. По проекту планируется расширение дороги, но жители не давали разрешения на снос подпадающих объектов: дом, крыша, забор.

В ходе встречи стороны обсудив все нюансы, сняв заново замеры, пришли к компромиссу.

И по итогам встречи Управлению землепользования и строительства мэрии города Бишкек поручено продолжать работы по демонтажу подпадающих объектов по улице Мыскал. Дорожно-строительные работы будут продолжены по согласованному проекту.


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URL: https://www.vb.kg/403259
Теги:
дороги, новостройки, строительство, мэрия
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