Завод по производству малотоннажных грузовиков открыли в Оше

Машиностроительный завод "Кыргыз Унаа Курулуш" первым в Кыргызской Республике начал производство малотоннажных грузовиков марки DongFeng. Предприятие оснащено современным оборудованием, весь процесс производства ведется по новейшим немецким технологиям, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции. На предприятии трудятся более 300 специалистов, в том числе для работы в производстве привлечены высококлассные специалисты из Кыргызстана, Турции и России, - сообщает мэрия Оша.

Мэрия города Ош будет стремиться оказывать поддержку и создавать необходимые условия для работы производственного предприятия - пообещал мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

В течение 2018-2020 годы шли строительные и пуско-наладочные работы, с середины 2020 года начался выпуск первой продукции – электрогенераторов и электрощитов. Кроме того, здесь налажен процесс производства лифтов, турбин для малых ГЭС, энергоэффективных электросчетчиков. В самое ближайшее время начнется производство электромобилей, в том числе автомобилей скорой помощи.