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ЕС предложил России взаимное признание электронных сертификатов вакцинации

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- Ренат Кольцов
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Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации и готов его обсуждать. Об этом сообщил журналистам в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации.

С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель - облегчить поездки в условиях пандемии. Европейские сертификаты будут трех видов - подтверждающие вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление после перенесенной болезни. Свидетельства бесплатные.

Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя не менее 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела пока что не являются основанием для выдачи сертификатов

Получить COVID-сертификаты могут не только жители ЕС, но и граждане третьих стран.. Для этого им вначале потребуется легально въехать в ЕС. На границе они предоставляют подтверждение вакцинации или теста, полученное дома. Какие подтверждения признавать, решает каждое государство ЕС самостоятельно. И уже на территории Евросоюза можно попросить о европейском сертификате. Выдавать его или нет - тоже решают власти каждой страны.

Есть и другой вариант. Регламенты ЕС предусматривают признание цифровых сертификатов, выданных третьими странами. Для этого система их выдачи должна быть совместимой с европейской.

По материалам: dw.com,euronews.com


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URL: https://www.vb.kg/403262
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