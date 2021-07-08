Обращение лидера партии "Ишеним" Азамата Дороева к кандидатам и горожанам

Обращение лидера политической партии "Ишеним" Азамата Дороева к представителям политических партий и избирателям, участвующим в выборах в Бишкекский городской Кенеш:

"Уважаемые представители политических партий, участвующих в выборах в Бишкекский городской совет!

Как все мы знаем, выборы были основной причиной социальных волнений в Кыргызстане.

Основной причиной революций 2005-2010-2020 годов стало недовольство наших граждан результатами выборов. Горстка людей, которые нечестно провели выборы, мечтавшие в результате прожить сказочную жизнь, стали беженцами. Кыргызский народ, выступающий против свободы и несправедливости, смог отстоять свои конституционные права, улучшить избирательную систему в Кыргызстане и, самое главное, доказать, что он является народом у власти. Ярким примером этого является отмена выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке на выборах в местные советы 11 апреля 2021 года. Впервые в политике Кыргызстана такое массовое аннулирование результатов местных выборов произошло по просьбе народа.

Так что это победа народа! Тысячи наших соотечественников потеряли здоровье, сотни наших братьев и сестер погибли за эту победу. Следовательно, никто из нас не имеет права украсть победу народа.

11 июля все партии, претендующие на служение городу и народу, окажутся на весах народа. Люди, знающие разницу между черным и белым, тоже сделают свой выбор.

Если мы хотим выполнить наши обещания, данные нашим избирателям, и работать честно и справедливо на публике, то мы должны начать сегодня. Для этого мы все должны обеспечить честные выборы. Выборы - это борьба. В борьбе тоже есть свои правила. Поэтому я призываю вас провести выборы справедливо и в соответствии с законом.

Уважаемые избиратели!

Бишкек - лицо страны. Городское развитие находится не только в моих или в ваших руках. Будем развивать город вместе. Ваш выбор очень важен для него. Поэтому на выборы в горкенеш, которые состоятся 11 июля, выбирайте людей, которые вам нужны, чистых, творческих, грамотных".

Партия "Ишеним" №8. Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 08.07.2021 г.