COVID-19. Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Соревнования летних Олимпийских игр в Токио и соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей, цитирует японские СМИ "Чемпионат".

"Запрет касается соревнований на всех объектах Олимпиада", заявила министр по делам Игр Тамае Марукава.Это решение было принято сегодня на онлайн-встрече организационного комитета Олимпиады-2020, представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио. Также в среду в Токио прилетел глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее, премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада в Японии пройдёт с 23 июля по 8 августа.