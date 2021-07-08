Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.87 - 101.07

Электростанция для майнинга превратила ледниковое озеро в "джакузи"

215  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вблизи деревни Дрезден, штат Нью-Йорк, расположилась электростанция, которую частная инвестиционная компания переоборудовала под добычу биткоинов.

Как пишет dtf.ru, майнинговый завод сбрасывает десятки миллионов литров горячей воды в ледниковое озеро Сенека, которое находится чуть севернее.

Заброшенную электростанцию Greenidge в 2014 году выкупила компания Atlas Holdings, переоборудовав её с угля на природный газ. Инвесторы планировали перепродавать электроэнергию, однако с распространением альтернативных источников это стало не так рентабельно, и завод "переквалифицировали" на добычу криптовалюты.

В течение полутора лет, Atlas запустила несколько тысяч майнинговых установок, которые по состоянию на февраль 2021 года произвели около 1100 биткоинов. Несмотря на падение курса, компания планирует развёртывать фермы и дальше, направив на это 85 МВт от общей мощности станции в 108 МВт.

Что касается реакции властей, то завод получил разрешение на выброс 641 тысячи тонн CO2-эквивалентов в год и 135 миллионов галлонов воды в день с максимальной температурой 42,2 градуса Цельсия. Этим очень недовольны местные жители.

"Озеро стало настолько тёплым, что кажется, будто ты в джакузи",- говорит местный житель Аби Баддингтон

Озеро Сенека, которому примерно 12 тысяч лет, образовалось от таяния Лаврентийского щита и обладает высоким качеством пресной воды. В нём также обитает значительная популяция радужной форели, которая очень чувствительна к колебаниям температур.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403265
Теги:
США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  