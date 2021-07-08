Электростанция для майнинга превратила ледниковое озеро в "джакузи"

Вблизи деревни Дрезден, штат Нью-Йорк, расположилась электростанция, которую частная инвестиционная компания переоборудовала под добычу биткоинов.

Как пишет dtf.ru, майнинговый завод сбрасывает десятки миллионов литров горячей воды в ледниковое озеро Сенека, которое находится чуть севернее.

Заброшенную электростанцию Greenidge в 2014 году выкупила компания Atlas Holdings, переоборудовав её с угля на природный газ. Инвесторы планировали перепродавать электроэнергию, однако с распространением альтернативных источников это стало не так рентабельно, и завод "переквалифицировали" на добычу криптовалюты.

В течение полутора лет, Atlas запустила несколько тысяч майнинговых установок, которые по состоянию на февраль 2021 года произвели около 1100 биткоинов. Несмотря на падение курса, компания планирует развёртывать фермы и дальше, направив на это 85 МВт от общей мощности станции в 108 МВт.

Что касается реакции властей, то завод получил разрешение на выброс 641 тысячи тонн CO2-эквивалентов в год и 135 миллионов галлонов воды в день с максимальной температурой 42,2 градуса Цельсия. Этим очень недовольны местные жители.

"Озеро стало настолько тёплым, что кажется, будто ты в джакузи",- говорит местный житель Аби Баддингтон

Озеро Сенека, которому примерно 12 тысяч лет, образовалось от таяния Лаврентийского щита и обладает высоким качеством пресной воды. В нём также обитает значительная популяция радужной форели, которая очень чувствительна к колебаниям температур.