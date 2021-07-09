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Дело об избиении ребенка на Иссык-Куле взяли на контроль правозащитники

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- Н Крайнова
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В Бишкеке родители 9-летнего мальчика сообщили общественности, что их ребенка избили на сборах Федерации дзюдо в Иссык-Кульской области.

Родители рассказали, что по рекомендации тренера частной секции отправили сына на сборы, которые проводит для детей Федерация дзюдо на Иссык-Куле. Причем за путевку они оплатили 15 тысяч сомов. Но вместо спорта, отдыха и положительных эмоций мальчик попал под прессинг ребят постарше. Всю неделю он терпел систематические издевательства и никому не жаловался. Избиения проходили во время сонного часа. Тренера не обращали внимания на синяки на теле и лице. Ребенку не была оказано никакой медицинской помощи.

Родители узнали о произошедшем только после возвращения детей с Иссык-Куля. Заметив ссадины, они отвезли его в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лица.

После произошедшего родители обратились за помощью к юристу, в СМИ и в общественный фонд "Лига защитников прав ребёнка".

Правозащитники считают, что был допущен высокий риск жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Директор фонда "Лига защитников прав ребёнка" Назгуль Турдубекова обратилась к председателю Кабинета Министров Улукбеку Марипову с просьбой взять под личный контроль дело 9-летнего ребенка, который пострадал от насилия и жесткого обращения.

Также фонд обратился к руководству Государственного агентства по физической культуре и спорта провести тщательное и объективное расследование деятельности Федерации дзюдо, его отдельных тренеров, допустившие насилие и жестокое обращение в отношении 9-летнего ребёнка, который находился в это время без родителей.

Кроме того фонд обратился к Омбудсмену с просьбой провести мониторинг всех спортивных сборов, которые сейчас проходят на Иссык-Куле. Пребывание детей в спортивных секциях без родителей повышает риск совершения насилия и жестокого обращения по отношению к ним, так как сам формат спортивных секций допускает воспитание детей через применение силовых методов.

Фонд просит родителей, чьи дети столкнулись с насилием и жестоким обращением во время пребывания в спортсекциях, обратиться в ОФ "Лига защитников прав ребёнка" для того, чтобы дать оценку всем спортсекциям, которые во время работы допускали насилие и жестокое обращение в отношении детей.


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URL: https://www.vb.kg/403268
Теги:
правозащитники, суд, Иссык-Куль, избил ребенка
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