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Талибы пообещали, что не будут переходить границы стран Центральной Азии

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Движение "Талибан" заверило российских дипломатов, что не намерено нарушать границы центральноазиатских государств. Об этом стало известно по итогам встречи с делегацией талибов в Москве, сообщил МИД РФ.

В Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса "Талибана", ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, Соединенными Штатами и властями Афганистана.

Переговоры с талибами в Москве вел спецпредставитель президента по Афганистану и бывший посол в этой стране Замир Кабулов.

"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", – заявили в МИДе.

В Москве добавили, что талибы заявили о решимости бороться с угрозой, исходящей от запрещенной террористической группировки – "Исламского государства", и "искоренять наркопроизводство на территории страны".

Кроме того, талибы подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций.

На этой неделе США и их союзники завершили вывод войск из Афганистана, где война с их участием продолжалась с 2001 года. В стране остаются лишь несколько подразделений армии Соединенных Штатов. После этого группировка "Талибан" начала масштабное наступление и взяла под контроль большую часть территории страны, в том числе участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном. Было зафиксировано несколько случаев, когда отступающие подразделения афганской армии переходили границу с Таджикистаном и Узбекистаном, спасаясь от наступающих сил талибов. Душанбе объявил мобилизацию из-за растущей исламистской угрозы, на укрепление границы будут дополнительно переброшены 20 тыс. резервистов.

На территории Таджикистана уже присутствуют российские военные, там функционирует одна из крупнейших российских баз за рубежом - 201-я. 5 июля Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном подтвердил, что Россия готова оказать Душанбе помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия готова "защитить союзников", в том числе задействовав силы на 201-й военной базе.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/403272
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, Москва, Талибан
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