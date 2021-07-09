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Милиция обещает обеспечить порядок и охрану на выборах

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники милиции столичного ГУВД, УВД города Ош и ГОВД Токмока с 9 по 12 июля 2021 года переходят на усиленный вариант несения службы, в связи с предстоящими выборами.

Министерство внутренних дел предприняло ряд мер, направленных на повышение уровня общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов.

Издан приказ МВД "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке и проведению выборов депутатов городских кенешей в городах Бишкек, Ош и Токмок". Создан оперативный штаб для эффективного выполнения задач, возложенных на правоохранителей. Разработан и направлен в ГУВД Бишкека, УВД Оша и ГОВД Токмока для исполнения, комплексный план мероприятий по обеспечению правопорядка.

План включает в себя организацию работы по сохранению законности, прав и свобод граждан, охране избирательных участков, инвентаря, безопасности транспортировки и доставки избирательных бюллетеней на участки в период подготовки и проведения выборов.

Создана информационно-аналитическая группа по обмену информацией с Центральной комиссией, а также обобщению информации о мероприятиях. МВД совместно с ЦИК проводит онлайн-методическое обучение сотрудников ОВД соблюдению законности и предупреждению нарушений.

Согласно информации Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики сформировано 326 участковых избирательных комиссии. К охране общественного порядка в данном избирательном процессе будут привлечены более трех тысяч сотрудников милиции. А на избирательных участках будут закреплены порядка более тысячи сотрудников. Также, будут задействованы добровольно народные дружины.

В настоящее время сотрудники МВД и ЦИК ведут работу в координационной группе по проведению честных и прозрачных выборов.

Следует отметить, что в связи с COVID-19 в день выборов будут приняты дополнительные меры санитарной безопасности. В частности, все избиратели в день голосования будут обеспечены масками и перчатками.

В пресс-службе МВД, отмечают, что министерство не участвует и не вмешивается в политические процессы, одинаково относится ко всем политическим общественным объединениям, однако, в случае обнаружения нарушений правопорядка, все факты фиксируются и будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.


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URL: https://www.vb.kg/403274
Теги:
выборы, местный кенеш, Кыргызстан, МВД
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