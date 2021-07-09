МВД призывает всех соблюдению законности в ходе избирательного процесса

Министерство внутренних дел проводит необходимую оперативную работу по выявлению подкупа избирателей и предупреждает граждан, что за подкуп голосов предусмотрена уголовная ответственность. Перед органами внутренних дел поставлена задача незамедлительно реагировать на все нарушения.

Так, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УВД Оша 7-июля был выявлен факт подкупа со стороны кандидата в депутаты одной из партий участвующий в выборах местного кенеша. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков по признакам статьи 192 (подкуп голосов) УК КР и начато досудебное производство.

В ходе проведения следственных действий установлено, что в Оше по улице Толонов представители кандидата одной из политических партий участвующий на выборах в местный кенеш проводят подкуп избирателей.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками оперативно-следственной группы у гражданина Т.Г. в качестве вещественных доказательств были изъяты деньги в сумме 5 000 (пять тысяч) сом и четыре предвыборных календаря. Кроме этого в штабе проведен обыск, в ходе которого были изъяты ноутбук, мобильный телефон, список агитаторов (с реестром) и видеонаблюдение за мини-магазином, расположенным рядом со зданием.

Установлено, что представитель кандидата в депутаты гражданин С.П. дал денежные средства избирателю в размере 5000 сом, чтобы она и члены ее семьи отдали свои голоса за кандидата в депутаты. Вчера, 8 июля кандидат в депутаты водворен в ИВС УВД Оша.

В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, по результатам которых будет принято процессуальное решение.