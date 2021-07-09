Асылбек Акылбеков, "Ишеним" №8: Все обещают, мы сделаем

Кандидат в депутаты БГК от партии "Ишеним" Асылбек Акылбеков сделал обращение к горожанам.

"Уважаемые избиратели города Бишкек, как уроженец этого города, как патриот своей страны, я не смог остаться в стороне при новых вызовах современности для нашего любимого города - пандемия, смог, экономическая нестабильность, недостаточность оросительной системы и зелёных насаждений. В связи с чем, решил снова искать Вашей поддержки на предстоящих выборах столицы с партией "Ишеним" под № 8. Наша команда пришла в Бишкекский городской кенеш когда город оказался во мраке с программой осветить столицу, и совместно с мэрией города выполнила нашу программу.

Мы всегда говорим что не являемся "сказочниками" которые появляются раз в 4 года и бесследно исчезают до следующих выборов, а всегда вместе с Вами переживаем вся тяготы современности и по мере своих возможностей оказываем свою помощь. В частности, я как гражданин выдвинутый в депутаты от центра Бишкека оказываю помощь многим малоимущим жителям МТУ №12, откуда я ранее баллотировался в период пандемии.

Мы команда профессионалов и мы знаем как изменить и сделать современной нашу столицу. Все обещают, мы делаем! Асылбек Акылбеков".

Политическая партия "Ишеним" № 8. Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 09.07.2021 г.