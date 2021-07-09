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Кыргызстанцам предлагают получить новую профессию за короткий срок

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане Фонд развития навыков (ФРН) организует краткосрочные курсы более, чем по 100 профессиям на базе прошедших отбор 87 учебных заведений. Об этом сообщают в самом фонде.

На 1 июля 2021 года через процедуру предквалификации прошли 15 групп (227 человек).

Преимущества обучения на краткосрочных курсах:

  1. возможность получить новую профессию в пределах 1- 4,5 месяцев;
  2. возможность повысить квалификацию в пределах имеющейся профессии;
  3. возможность выбрать гибкий график обучения, то есть возможность совмещать работу и обучение;
  4. большое количество программ на выбор;
  5. программы, ориентированные на получение практических навыков, так как часть обучения проходит на базе предприятия/организации;
  6. современная техническая и материальная база учебных заведений;
  7. получение документа, подтверждающего получение новой профессии или повышение квалификации.

"В современном мире навыки и знания быстро устаревают и причиной этого в первую очередь являются глобализация и развитие научно-технического прогресса. Успех любой организации зависит от профессионализма работников. Сейчас руководители уже не задают вопрос, нужно ли обучать персонал для своей организации. Как правило, это затратная статья расходов, но очень важная. И у работодателей есть возможность через Фонд развития навыков обучить работника для своей организации новой профессии или повысить квалификацию имеющихся работников, которая будет соответствовать требованиям рынка труда", - отмечают в ФРН.

В фонде отмечают, что их главная цель заключается в оперативном реагировании на потребности рынка труда и обеспечении отраслей экономики квалифицированными востребованными кадрами, обученными под заказ работодателей и из числа индивидуальных соискателей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и других социально уязвимых слоев населения. Также приоритетом является усиление взаимодействия между учебными заведениями профессионального образования и работодателями Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/403287
Теги:
образование, трудоустройство, Кыргызстан
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