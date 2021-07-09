Фотовыставка к 30-летию независимости Кыргызстана открылась в Анкаре

Фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызстана, открылась в Анкаре в Министерстве иностранных дел Турции. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Экспозиция, приуроченная к важному юбилею, была подготовлена посольством Кыргызской Республики в Анкаре при поддержке МИДа Турецкой Республики. Организаторы хотели рассказать об историко-культурных ценностях нашей родины и ее туристическом секторе.

На более чем шестидесяти фотоработах запечатлены исторические достопримечательности и ландшафты страны, национальные виды спорта, богатая культура, живописная природа и традиционный быт Кыргызстана.

В церемонии открытия выставки приняли участие Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран, депутаты парламента Турции, Чрезвычайные и Полномочные Послы, аккредитованные в Анкаре, сотрудники МИДа Турции, представители международных и общественных организаций, бизнеса, СМИ, а также кыргызской диаспоры, проживающие на территории Турции.

Посол Кубанычбек Омуралиев в своем выступлении обратил внимание на то, что кыргызский народ и страна имеют более чем 2300-летнюю историю. Дипломат подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет не только независимости Кыргызстана, но и установлению дипломатических отношений между странами. Омуралиев отметил также, что Кыргызстан намерен последовательно продвигать демократические реформы, укреплять верховенство закона, защиту и продвижение прав человека, а также по-прежнему полностью привержен всем своим международным обязательствам и неукоснительно выполняет все ранее подписанные двусторонние и многосторонние договоры и соглашения.

Заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Кыран, выступая на открытии фотовыставки, отметил, что Турция стала первой страной, признавшей независимость Кыргызстана. Особо он отметил важность дальнейшего укрепления сложившегося тесного сотрудничества между странами по всем направлениям. И добавил, что несмотря на расстояние между странами в более чем три тысячи километров, благодаря выставленным фотокартинам гости имеют возможность прикоснуться к богатой истории и культуре Кыргызстана.

Фотовыставка в Министерстве иностранных дел Турции продлится до 13 июля. Ранее аналогичные фотовыставки были открыты в Президентском Дворце Турецкой Республики в ходе официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турцию. В этом событии участвовали главы двух государств. А также в парламенте Турции.