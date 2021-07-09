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Посол Турции в КР намерен оказать помощь жителям Лейлекского района

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- Бакыт Басарбек
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган намерен посетить Лейлекский район Баткенской области. Об этом редакции VB.KG сообщили в посольстве.

"Посол Турции в Кыргызтане хочет оказать гуманитарную помощь жителям Лейлека", - сказали в посольстве.

Стоит отметить, что г-н Ахмет Садык Доган ранее уже два раза ездил в Баткен, но впервые посетит Лейлекский район с целью продвижения проектов развития благосостояния жителей данного региона.

Напомним, 8 июля на границе Кыргызстана и Таждкистана произошел вооруженный конфликт между пограничниками обеих стран, в результате чего погиб военнослужащий Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/403291
Теги:
Баткенская область, Лейлекский район, Турция, Кыргызстан, посол
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