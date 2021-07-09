Посол Турции в КР намерен оказать помощь жителям Лейлекского района

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган намерен посетить Лейлекский район Баткенской области. Об этом редакции VB.KG сообщили в посольстве.

"Посол Турции в Кыргызтане хочет оказать гуманитарную помощь жителям Лейлека", - сказали в посольстве.

Стоит отметить, что г-н Ахмет Садык Доган ранее уже два раза ездил в Баткен, но впервые посетит Лейлекский район с целью продвижения проектов развития благосостояния жителей данного региона.

Напомним, 8 июля на границе Кыргызстана и Таждкистана произошел вооруженный конфликт между пограничниками обеих стран, в результате чего погиб военнослужащий Кыргызстана.